Gobernador de región amazónica peruana dispara contra manifestantes que trataron de atacar su vivienda

“Si no hago uso de mi arma ahorita tendría que lamentar con mi vida. Si entraban acá me incendiaban, me quemaban a mí, porque ese era su propósito”, explicó Otsuka mientras miembros de la Policía Nacional y Fiscalía realizaban el levantamiento de evidencias en su vivienda.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.