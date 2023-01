Novak Djokovic llega a la final del Abierto de Australia y podría igualar el récord de Grand Slam de todos los tiempos de Rafael Nadal

“Veamos”, fue la respuesta de Djokovic. “Por supuesto, no fue, de nuevo, agradable no tenerlo en el palco. Es una decisión que tomamos juntos. Simplemente no sabía cómo se desarrollarían las cosas, supongo”.

“Bueno, sí, vi, como todos los demás lo que sucedió ayer”, dijo Djokovic. “Es desafortunado que una mala interpretación de lo que sucedió ayer haya escalado a un nivel tan alto. Hubo, diría, muchas conversaciones con el director del torneo, con los medios y todos los demás”, dijo. “Me ha afectado, por supuesto, también. No me di cuenta hasta anoche. Entonces, por supuesto que no me complació ver eso”

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.