Ana de Armas, Michelle Yeoh, Brendan Fraser y Brian Tyree Henry, entre los nominados al Oscar por primera vez que han construido largas carreras

(CNN) — Sus rostros pueden resultarnos conocidos, pero las nominaciones son completamente nuevas.

Cuando los nominados para la edición número 95 de los Premios Oscar se anunciaron este martes, hubo 16 actores que entraron por primera vez a la lista en las cuatro categorías principales de actuación: Austin Butler, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Colin Farrell, Brendan Fraser, Brendan Gleeson, Brian Tyree Henry, Stephanie Hsu, Barry Keoghan, Paul Mescal, Bill Nighy, Ke Huy Quan, Andrea Riseborough y Michelle Yeoh.

Algunos como Curtis (actriz de reparto en “Everything Everywhere All at Once”), Farrell (actor principal en “The Banshees of Inisherin”), Fraser (actor principal en “The Whale”) y Yeoh (actriz principal en “Everything Everywhere All at Once”) son figuras conocidas que llevan años en la industria.

Ana de Armas en “Blonde”, Brian Tyree Henry en “Causeway” y Michelle Yeoh en “Everything Everywhere All at Once” figuran entre los nominados por primera vez a los Oscar de este año. Crédito: Netflix/Apple TV+/A24

Esperar durante años para recibir su primera nominación al Oscar pareció representar algo dulce para Quan, quien actuó de niño en algunas películas emblemáticas como “The Goonies” e “Indiana Jones and the Temple of Doom”. Su papel en “Everything Everywhere All at Once”, por el que recibió la nominación en la categoría de mejor actor de reparto, marca un gran paso en su regreso a la pantalla grande tras décadas alejado de la actuación.

En una declaración a CNN, Quan dijo que no puede “ni empezar a describir lo increíble que es esta sensación de ser reconocido como nominado al Oscar”.

“Ni en mis sueños más salvajes pude imaginar este momento. ¡Todavía no parece real!”, dijo. “Muchas gracias a la Academia por este maravilloso honor y por creer en nuestra pequeña película. La efusión de amor y la cálida bienvenida de vuelta es algo que atesoraré por siempre”.

Farrell, nominado por primera vez al Oscar a mejor actor principal por “The Banshees of Inisherin”, celebró a todos los “chicos” de la categoría.

“Estoy muy agradecido con la Academia por todo el amor que ha compartido con el reparto y el equipo de Banshees”, dijo Farrell en un comunicado a CNN. “También me siento muy honrado de estar junto a mis compañeros nominados. Felicidades de corazón a todos los chicos”.

Brian Tyree Henry, nominado a mejor actor de reparto por el drama “Causeway”, celebró su nominación con un desconocido.

“¡¡¡¡¡Estoy más que honrado de estar nominado!!!!! ¡¡¡Y en tan increíble compañía!!! Estoy muy agradecido”, dijo Henry en declaraciones a CNN. “¡¡¡¡¡¡Y al hombre desconocido en el ascensor que me vio gritar por las noticias, gracias por abrazarme y no asustarte!!!!!!”.

