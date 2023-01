El representante George Santos admitió haber usado cheques robados en Brasil en 2008, revelan documentos que obtuvo CNN

Los documentos obtenidos por CNN incluyen imágenes de los cheques falsificados, así como imágenes de las redes sociales que el empleado usó para identificar a Santos.En una entrevista con el New York Post la semana pasada, Santos negó haber sido acusado de algún delito en Brasil y dijo: “No soy un criminal aquí, ni aquí ni en Brasil ni en ninguna jurisdicción del mundo. Absolutamente no. Eso no sucedió“.

El 8 de diciembre de 2011, las autoridades intentaron entregar una citación a Santos en la casa anterior de su madre, pero no pudieron localizarlo y ella ya no vivía allí. Se emitieron citaciones adicionales para Santos el 24 de abril de 2011 y el 14 de diciembre de 2011. No respondió a ninguna de las dos.

