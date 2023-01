El jugador Damar Hamlin está en estado crítico: esto sabemos de su salud

Este martes, el comisionado aclaró en la comunicación a los clubes que aún no se definió una fecha. “El partido de anoche no se reanudará esta semana. No se ha tomado ninguna decisión respecto a la posible reanudación del partido en una fecha posterior y no hemos anunciado ningún cambio en el calendario de este fin de semana”, explicó.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.