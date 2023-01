Estas son algunas de las películas y series más esperadas para 2023

urielblanco

(CNN Español) — El mundo del entretenimiento tendrá grandes protagonistas en 2023, tanto en la pantalla chica como en los cines.

Este año marcará la llegada de diversas series y películas que han generado grandes expectativas y que solamente están esperando su debut para saber si realmente están a la altura de lo que han provocado en los seguidores.

Netflix quiere comenzar a ganar terreno estrenando una serie desde el día uno de 2023, pero también tendrá regresos de series clásicas y recientes. HBO Max tratará de impactar fuertemente en el mundo audiovisual mediante una trama que viene desde un videojuego de renombre. Disney+ traerá consigo más de Star Wars y Marvel para sus leales seguidores. Y Apple TV+ continuará (y finalizará en uno de los casos) dramas que ya se han ganado el cariño del público.

En el terreno de las películas, los videojuegos también aparecen en el mapa (como en las series con The Last of US) con Mario Bros. Además, Los Guardianes de la Galaxia regresan con su tercer volumen y La Sirenita aparecerá en la pantalla en forma de live action. En tanto, la apuesta en las taquillas también se centrará en el regreso de Harrison Ford en Indiana Jones tras 15 años de su última aparición, y en la película biográfica de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Si bien las siguientes no son todas las entregas que veremos en 2023, sí son de las más esperadas y de las que ya tenemos, al menos, el año de llegada confirmado.

Series más esperadas para 2023

Netflix

Kaleidoscope – Se estrenó el primer día de 2023 That ’90s Show – La secuela del clásico That ‘70s Show llega el 19 de enero You, temporada 4 – La parte 1 se estrena el 9 de febrero; la parte 2, el 9 de marzo

HBO Max

The Last of US – Llega el 15 de enero como una de las mayores apuestas de HBO este año The Idol- Si bien no hay fecha exacta de estreno, su llegada está confirmada para 2023 Succession, temporada 4 – Una de las series más exitosas de HBO regresa esta primavera

Disney+

Star Wars: The Bad Batch, temporada 2 – Esta serie animada de Star Wars regresa el 4 de enero The Mandalorian, temporada 3 – Grogu y compañía vuelven el 1 de marzo Loki, temporada 2 – El famoso antihéroe de Marvel vuelve este verano

Apple TV+

Super League: The War for Football – Esta serie documental sobre la fallida Superliga llega el 13 de enero Servant, temporada 4 – La última temporada de este aclamado drama se estrena también el 13 de enero Truth Be Told, temporada 3 – Otro drama premiado que vuelve en enero, el día 20

Películas más esperadas de 2023

The Super Mario Bros. Movie – Llega a los cines en abril Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Se estrena en mayo The Little Mermaid – La película live action de ‘La Sirenita’ arriba a los cines en mayo Indiana Jones and the Dial of Destiny – La podremos ver en junio Oppenheimer – Esta película biográfica del padre de la bomba atómica se estrena en julio

