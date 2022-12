¿Qué dijeron los futbolistas más grandes sobre Pelé? Así hablaban Ronaldo, Cruyff, Cafú, Puskas…

“Creo que Pelé era mejor que todos los demás. En mi opinión, no hay ni punto de comparación. No tenía ni un solo defecto. Maradona era espectacular, pero no estaba al nivel de Pelé físicamente, no marcó el número de goles que marcó Pelé… Si tomamos las cualidades de Cristiano Ronaldo y de Messi y las combinamos, ¡entonces tendremos un jugador que comparar con Pelé!”, dijo Tostao a la FIFA.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.