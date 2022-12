Una poderosa tormenta invernal se cobra al menos 16 vidas en EE.UU.: bajas temperaturas, vientos y fallas en las líneas eléctricas

A las 7:50 a.m., hora del este, más de 1,6 millones de hogares y empresas no tenían servicio de electricidad, según PowerOutage.us, lo que significa que es probable que millones de residentes no tengan calefacción o agua caliente debido a que las temperaturas extremadamente frías persisten este sábado.

