Perú ordena al embajador de México que abandone el país y lo declara persona no grata

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

