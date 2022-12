OPINIÓN | Cuento chino de Navidad

¿Cómo terminamos en un orfanato? ¿Por qué nos separaron? ¿Por qué mi hermana nunca fue adoptada? ¿Por qué yo sí? Para eso, aún no teníamos respuestas, pero ¿acaso tener todas las respuestas no hace aburrida la vida de un ser humano? Salimos a la calle tomadas de la mano, miramos al cielo y agradecimos el milagro de la Navidad, esa que hace tres años y ahora, nos reencontró. Mis padres nos recibieron en casa, y al enterarse de todo, determinaron que mi hermana Li se mudara con nosotros. Cuando mi abuela Petit supo la verdad, lloró y se lamentó de no haberla tenido con nosotras desde el primer día en que llegué a sus vidas.

Es un nuevo diciembre, han pasado tres largos años. Soy mayor de edad y he vuelto a París definitivamente. En Lafayette están vistiendo los maniquíes con fastuosos trajes de fiesta. Al entrar a la tienda descubrí cómo Li dirigía toda la operación, decorando los escaparates con árboles, naranjas, flores, jaulas, pájaros y figuras de sombras chinescas, que contrastaban maravillosamente con las luces tradicionales de la temporada navideña. Al saludarla, sentí un raro pálpito, un latido profundo, ese modo particular y entrañable conque me envolvía su presencia. No la olvidé, cómo hacerlo, sería como olvidarme a mí misma. Somos tan parecidas que, de solo mirarnos, sabemos cuál será el próximo gesto, la siguiente pausa, incluso, la frase completa que acompaña preguntas y respuestas:

Ninguna de las dos podía creerlo. Li me tomó del brazo y me condujo ante el espejo. Nos miramos y reímos a un mismo tiempo, haciendo gestos similares, notando enseguida, que ambas vestíamos con un estilo semejante y muy particular.

Mi abuela es uno de los mejores seres que he conocido; si pasa el año viajando de un lado a otro es solo para acompañarme, para que nunca me sienta sola o melancólica. Esta Navidad, los regalos deberán ser austeros, pues, mamá advirtió que al regalarme un piano de cola, mi abuela no debería incurrir en un gasto adicional.

No dudo de la buena intención de mis padres o de quienes, en raras circunstancias, decidieron sacarme de China, para luego aparecer en la puerta de un orfanato, a las afueras de Perpiñán; envuelta como un paquete en una manta de lana. Acompañada de una carta escrita en mandarín, que aún conservo, me abandonaron a mi suerte, del otro lado del mundo, poniéndome en manos de personas entrañables, quienes, hasta hoy, me regalaron el mayor de los tesoros, el verdadero hogar.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.