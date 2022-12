Crisis en Perú: son 26 los muertos por las protestas mientras el Congreso reconsidera el adelantamiento electoral

Cuando se le preguntó al presidente Boluarte en los medios locales si el asilo sería una opción para la ex primera dama y su hermana a pesar de estar bajo investigación, Boluarte respondió: “…nuestro Ministro me dijo que la investigación de la Fiscalía no interferiría con ninguna posible asilo político”.

