OPINIÓN | Argentina campeón del mundo, con un Messi que ya es leyenda

No iba a ser tan fácil. Otro penal para Francia le daba al villano de esta película una nueva oportunidad de robarse el amor de la más deseada por todos. Y no falló. Mbappé no falla, es una máquina con una ambición deportiva sin límites. Tercer gol para él y a la definición desde los once metros.

Tal vez a muchos extranjeros les sorprenda el dato, pero hace muchos años que el tango ya no es el género musical que más se escucha en Argentina. Sin embargo, describe como pocos el ADN nacional. En el tango se sufre, se pelea, se pierde todo “por una cabeza”. Sin sufrir, no podía ser. El 2 a 0 era un escenario demasiado sencillo para un equipo y un pueblo que está acostumbrado a luchar para disfrutar. Los dos goles de Mbappé casi transforman el sueño en pesadilla. Empezaron a resonar ecos de derrotas ancestrales. La final perdida de Brasil 2014, las finales de Copa América de 2015 y 2016 y más. El desgaste del equipo durante todo el partido se empezaba a sentir y el golpe anímico era gigante. Para colmo, Di María, el socio perfecto de Messi, ya no estaba en el campo de juego.

