El Twitter de Elon Musk suspende la cuenta de otro periodista de The Washington Post

Musk, sin embargo, ofreció a un lote de reporteros que suspendió este jueves la posibilidad de regresar a la plataforma. Esos reporteros incluyen a Donie O’Sullivan de CNN, Harwell de The Washington Post y Ryan Mac de The New York Times.

El Twitter de Elon Musk suspende cuentas de periodistas de CNN, The New York Times y The Washington Post

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.