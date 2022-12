2 muertos y 2 heridos en tiroteo masivo frente a escuela secundaria de Chicago

No se han identificado sospechosos, dijo Brown, y no proporcionó más información sobre las circunstancias del tiroteo. Brown dijo que no tenía ninguna información sobre las víctimas y solo indicó que dos de las personas heridas se encuentran en estado grave, ya que la investigación se encuentra en sus primeras etapas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.