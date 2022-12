Así son los aguinaldos, los tradicionales juegos que acompañan las navidades en Colombia

View this post on Instagram A post shared by Candela Estéreo 🔥 (@candelaestereo)

“Tres pies”: consiste en poner un pie en medio de los dos pies del oponente cuando este esté distraído. “Al hablar y no contestar”: hay que eludir cualquier pregunta con el fin de no responder. El que conteste, pierde. “Con su permiso me siento”: hay que pedir permiso para sentarse; pierde el que se siente sin haber pedido permiso y el otro lo descubra. El beso robado: Cuando la otra persona esté completamente descuidada, se aprovecha para darle un beso en la mejilla o la frente. “El sí y el no”: Cada persona elige una de las dos opciones para responder de esa manera a cualquier pregunta. El objetivo es que la otra persona se equivoque de respuesta, entonces pierde.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.