El legado de bondad de “tWitch” hace que su muerte sea aún más trágica

El DJ, quien saltó a la fama en el programa “So You Think You Can Dance” y luego protagonizó proyectos como “The Hip Hop Nutcracker” de Disney+, solía compartir videos de él mismo bailando con su esposa, la también bailarina profesional Allison Holker Boss, así como de momentos felices con sus tres hijos.

