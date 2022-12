El extenista Boris Becker fue liberado de prisión en el Reino Unido y viajó a Alemania para evitar posible deportación

Becker “cumplió su sentencia y no está sujeto a ninguna restricción penal en Alemania”, dijo su abogado, Christian-Oliver Moser, en un comunicado. Moser no proporcionó más detalles sobre la ubicación de Becker en Alemania y agregó que no darán ninguna entrevista.

