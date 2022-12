El Congreso de EE.UU. enfrenta una inminente fecha límite para evitar el cierre del gobierno al final de esta semana

Los republicanos critican el reciente gasto doméstico de los demócratas y argumentan que las medidas aprobadas por los demócratas desde que controlan ambas cámaras del Congreso, como el proyecto de ley de US$ 1,9 billones para hacer frente la pandemia y el amplio proyecto de ley sobre sanidad y clima, son un despilfarro y empeorarán la inflación. Los demócratas contraatacan diciendo que esas medidas eran necesarias para ayudar al país a recuperarse del devastador impacto de la pandemia, así como para abordar otras prioridades críticas. Y los demócratas dijeron que el dinero para responder al covid, la atención sanitaria y el clima no debería significar que debería haber menos dinero el próximo año para las operaciones del gobierno y el gasto interno no de defensa.

Por ahora, sigue siendo difícil alcanzar un acuerdo bipartidista sobre la financiación del gobierno. Los legisladores aún no han sido capaces de llegar a un acuerdo negociado para un paquete global de financiación para todo el año —conocido en el Capitolio como un ómnibus— en medio de una disputa entre los dos partidos sobre cuánto dinero debe gastarse en prioridades nacionales no relacionadas con la defensa. El senador Richard Shelby, de Alabama, miembro republicano de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado, declaró a los periodistas que las dos partes están en disputa por unos US$ 26.000 millones.

