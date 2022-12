Después de casi 10 meses de estar en prisión en Rusia, Brittney Griner se recupera en un centro médico militar en Texas

“Esta no fue una elección de qué estadounidense traer a casa”, dijo el presidente Joe Biden la semana pasada. “Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney. Y aunque todavía no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. Nunca nos rendiremos”.

