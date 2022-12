¿Necesitas realmente un smartphone nuevo cada 2 años? Cómo sacar más provecho a tus dispositivos

“Si no podemos reparar nuestras cosas, las consecuencias son que tiramos mucho más”, dijo anteriormente a CNN Gay Gordon-Byrne, directora ejecutiva de la Repair Association, una coalición que lucha por el derecho a reparar. “Ya no podemos hacer frente al volumen… Estamos nadando en productos que ya no podemos reciclar”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.