Regreso de la misión Artemis I a la Tierra: a qué hora es, cuándo y cómo ver

La entrada, descenso y el amerizaje de Artemis I en el océano Pacífico —en un sitio frente a la costa de Baja California, 555 kilómetros (300 millas náuticas) al sur de su sitio planeado originalmente frente a la costa de San Diego, California— comenzará a las 11 a.m. ET del 11 de diciembre, y se espera que su amerizaje ocurra a las las 12:40 p.m. ET.

