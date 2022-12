Las frases más destacadas del discurso de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena judicial

“No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero”, dijo Fernández de Kirchner, en uno de los tramos más relevantes del discurso.

“La condena no son los seis años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular”, expresó la exmandataria, recordando las elecciones de 2003, 2007 y 2011, en las que ganaron “con el apellido Kirchner”, y también las de 2019, a las que contribuyó “cuando nadie daba dos pesos por el peronismo”. “Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan, por esto me inhabilitan, esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.