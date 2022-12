Elon Musk está a punto de perder su título de la persona más rica del mundo

En el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Musk ocupa el primer puesto con un patrimonio neto de US$ 179.000 millones. Arnault ocupa el segundo lugar, con un patrimonio neto de US$ 165.000 millones. Sin embargo, Musk ha perdido unos US$ 13.000 millones este año, según los cálculos de Bloomberg. La lista se actualiza diariamente tras el cierre del mercado.

Musk vendió recientemente unos US$ 4.000 millones en acciones de Tesla para financiar su compra de Twitter por US$ 44.000 millones, que está envuelta en problemas como despidos y anunciantes recelosos de la dirección de la plataforma. Musk había vendido bloques de acciones de Tesla por un valor total de US$ 15.400 millones a principios de este año, cuando se anunció su acuerdo para comprar Twitter.

