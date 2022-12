Estos 6 mitos podrían obstaculizar que lleves una vida organizada

“Haz que tu organización funcione para ti. Por ejemplo, otro mito que existe es que si no lo has usado en seis meses, debes deshacerte de él”, dijo Teeple. “Yo no me apunto a esa regla porque hay ciertas prendas en mi armario que probablemente solo me pongo como tres o cuatro veces al año, pero cuando me las pongo, me siento muy bien”.

Para los organizadores de cajones, por ejemplo, puedes utilizar cajas de zapatos. “He utilizado bolsas de papel del supermercado cortadas por la mitad para que no sean tan altas, las he enrollado y luego las he puesto en los cajones y he guardado mi ropa doblada en lugar de gastar US$ 25 en un organizador de cajones”, dijo Teeple.

