Jennifer Lopez anuncia nuevo álbum para 2023: “This is Me… Now” será el disco más honesto que ha hecho

This Is Me … Now To Be Yours Mad in Love Can’t Get Enough Rebound not. going. anywhere. Dear Ben pt. ll Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told

En el listado de canciones, hay un par que nos dan pistas de que habrá romanticismo en el disco. “Dear Ben, pt II”, quizás es una carta de amor a su ahora esposo. En el disco “This is Me… Then”, JLo le decía a su entonces novio: “Eres perfecto, no me puedo controlar, no puedo estar con nadie más, parece que soy adicta a la manera como me tocas”.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista. La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de la vista de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto”, dijo la cantante a la revista Vogue a inicios de noviembre.

