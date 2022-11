Las razones por las que James Cameron casi no elige a Leonardo DiCaprio o Kate Winslet para ‘Titanic’

Pero luego DiCaprio, quien para entonces había encabezado varias películas y obtenido una nominación al Oscar por “What’s Eating Gilbert Grape” de 1993, le informó a Cameron: “¿Quieres decir que leeré?…Yo no leo”, con lo que quería decir que él no ya no se sometía a tener que hacer audiciones para papeles cinematográficos.

1 de 8 | Durante la temporada de premios de 2016 fue evidente que la amistad entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet es muy fuerte. Mira esta galería cómo han celebrado juntos con el paso de los años. (Crédito: Charley Gallay/Getty Images for Turner) 2 de 8 | En los Oscar se encontraron en la alfombra roja y posaron juntos (Crédito: VALERIE MACON/AFP/Getty Images) 3 de 8 | El abrazo de una celebración esperada: Kate Winslet felicita a DiCaprio por ganar el Oscar a mejor actor. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images) 4 de 8 | Winslet felicita a DiCaprio cuando ganó en los premios del Sindicato de Actores el 30 de enero de 2016 (Crédito: Christopher Polk/Getty Images for Turner) 5 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 6 de 8 | En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro. Ambos protagonizaron la cinta ‘Revolutionary Road’ (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images) 7 de 8 | Winslet y DiCaprio durante la premier de ‘Revolutionary Road’ el 15 de diciembre de 2008 en Westwood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) 8 de 8 | DiCaprio y Winslet llegaron juntos a la entrega 55 de los Globos de Oro en 1998 tras protagonizar ‘Titanic’ (Crédito: HAL GARB/AFP/Getty Images)

