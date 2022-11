Federico Valverde más allá del fútbol: desde su deseo de ser padre joven hasta el sobrenombre del que no puede deshacerse

Lo joven está en un dilema, entre la celeste de su esposo y padre de su hijo y la albiceleste de su tierra natal, que tiene nada menos que a Leo Messi. En una entrevista con el programa Doble Mérito en YouTube, la periodista dejó clara su prioridad. “Si juegan Uruguay y Argentina, lógicamente ver feliz a mi marido me haría más feliz que ver feliz a Messi, por ejemplo, que no me da nada”, dijo. Si Uruguay queda fuera, por supuesto, entonces va con Argentina, según sus propias palabras.

Valverde explicó que Bonino ha sido un gran apoyo en lo profesional y en lo personal, y que además le ha ayudado a superar la timidez que lo caracteriza. “Hubo un momento q yo no jugaba nada en el Madrid y me costaba y estaba enojado con la vida, estaba enojado yo, y ella fue de gran ayuda, ella fue la que me brindó muchísimas herramientas para abrir mi cabeza, para abrir mi cuerpo, para escuchar otras opciones, para aprender, y logré cambiar”, dijo.

View this post on Instagram A post shared by Mina Bonino (@minabonino)

Además, el jugador merengue ha reflexionado sobre las posibilidades que tiene su hijo Benicio hoy en comparación con su propia situación cuando era niño. “Yo me crie en Uruguay con otras cosas, con otras enseñanzas, no tenía tantos privilegios pero mis papas siempre me daban todo lo que podían ellos. Hoy por hoy gracias al fútbol, gracias a toda la gente que me rodea, a mi hijo puedo darle otros privilegios que yo capaz no podía tener”, explicó.

