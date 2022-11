La estrategia de Dollar Tree de aumentar sus precios a US$ 1,25 está funcionando

El aumento de precios sumó a las ventas de Dollar Tree. El cambio también ha permitido a la compañía introducir mercancías que antes no podía vender debido a la restricción de precio de US$ 1, lo que la ayudó a atraer a nuevos compradores. Otras compañías competidoras también han subido los precios, por lo que Dollar Tree no ha sufrido un abandono por parte de sus clientes.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.