El gerente de Walmart que mató a 6 personas “simplemente comenzó a disparar” en la sala de descanso, dice un empleado

“Me preguntó cuántos años tenía mi hijo y le dije 15 meses, y él dijo ‘una edad linda’ y caminamos por caminos separados”, dijo Wilczewski. “Nunca, nunca, nunca en mi vida le desearía esto a nadie y es horrible porque no se detiene. No deja de reproducirse cuando abandonas la escena. No deja de doler tanto. No se detiene”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.