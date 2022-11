Desfile de Macy’s de Thanksgiving 2022: cuándo es y cómo verlo

Entre las actuaciones de este año habrá una especial para buena parte de la comunidad latina: Gloria Estefan se presentará con su hija Emily y su nieto Sasha, con quienes grabó “Estefan Family Christmas”, que cuenta con canciones en inglés y en español. La lista de artistas incluye también a Ziggy Marley, Joss Stone, Fitz and the Tantrums, Jordin Sparks, Betty Who, Big Time Rush, Sean Paul, Blanco Brown y CAM. Mira la lista completa aquí.

