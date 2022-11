ANÁLISIS | Una cifra preocupante en las encuestas para Donald Trump

Ahora bien, esto es una encuesta. Pero los datos son los datos. Y lo que los datos sugieren es que Trump no solo sería un candidato débil en las elecciones generales (esos números entre los independientes son, um, no buenos), sino también que hay espacio en el campo republicano para alguien que no sea el expresidente.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.