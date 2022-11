Sus procesos de fertilización in vitro no resultaron. Esto es lo que estas mujeres quieren que sepas

“Muchas personas no tienen educación sobre problemas de infertilidad y tienen la creencia de que la FIV lo solucionará”, dice ella. “El concepto de FIV para solucionar la infertilidad debe terminar. Las personas que comparten sus historias fallidas de FIV ayudarán a otros a ver que no es su culpa. Puede ayudar a otros a no sentirse tan solos”.

Hamm dice que las historias de procedimientos de FIV fallidos no se cuentan lo suficiente y, como resultado, la mayoría de las personas no entienden lo que implica el proceso y lo difícil que puede ser. La historia de Aniston arrojó luz sobre estas luchas y puede ayudar a reducir el estigma de las personas que se sienten juzgadas por no tener hijos, dice Hamm.

La extracción de óvulos costó casi US$ 12.000 y el medicamento alrededor de US$ 5.000. Las pruebas en los embriones habrían costado unos US$ 5.000 adicionales, pero la pareja no tuvo que pagar eso ya que no llegaron a esa etapa.

“Soy una de las pocas afortunadas que tenía cobertura de FIV a través de mi empleador, por lo que no fue un sacrificio financiero para mí”, dice. “Pero decidí abandonarlo para proteger mi salud física, emocional y mental. Mi corazón se rompía todos los meses cuando me llegaba la regla y no sabía cuánto más podría aguantar”.

El trámite no es barato. Cada ciclo puede costar entre US$ 12.000 y US$ 17.000, según una estimación, aunque en algunos lugares está cubierto por un seguro.

