ANÁLISIS | Cristiano Ronaldo corre el riesgo de arruinar su legado después de la entrevista en la que critica al Manchester United

“Estoy totalmente desconcertado y confundido en cuanto a por qué ha hecho esta entrevista”, dijo Jermaine Jenas, ex internacional de Inglaterra convertido en experto, en Match Of The Day 2 de la BBC.

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí”, dijo Ronaldo. “Si no me tienes respeto, yo nunca te tendré respeto”.

No es ningún secreto que la superestrella portuguesa no ha disfrutado de un reencuentro de cuento de hadas con el Manchester United desde que regresó a Old Trafford el año pasado.

