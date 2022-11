¿Podría ganar Trump las elecciones en 2024? ¿Quiénes serían sus principales competidores republicanos y demócratas?

Pete Buttigieg — Tras perder en la carrera por la candidatura demócrata en 2020, Buttigieg se convirtió en la primera persona abiertamente gay en ser secretario de un departamento en el Gobierno de Biden. Como titular de Transporte ha tenido un desempeño exitoso (que estuvo a punto de derrumbarse por una amenaza de una huelga ferroviaria que finalmente no se concretó). No hay duda de que Buttigieg es un talento desde el punto de vista político, pero aún debe mostrar su capacidad de atraer a votantes no blancos, algo que le costó mucho hacer en 2020.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.