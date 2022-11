Mundial de Qatar 2022: jornada de amistosos, con Argentina y México como protagonistas

Ghana vs Suiza (05:00 ET) Japón vs Canadá (08:40 ET) Irak vs Costa Rica (09:00 ET) Marruecos vs Georgia (11:00 ET) España vs Jordania (11:00 ET) Portugal vs Nigeria (13:45 ET)

También habrá acción para México, quien también forma parte del Grupo C. El conjunto dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino, que viene de golear a Iraq por 4 a 0, tendrá un cruce más complicado, ya que se enfrentará a Suecia, que no clasificó al Mundial y que por estilo se asemeja a Polonia (rival mexicano en el debut en Qatar). El encuentro, que se disputará en la ciudad de Gerona, España, está pautado para las 14:30 hora ET (13:30 de México).

