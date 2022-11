OPINIÓN | Elecciones intermedias en EE.UU. 2022: ¿cómo despertar al bello gigante durmiente?

El presidente tiene ante sí el reto al que su partido no ha hecho frente en estas intermedias, el de plantear propuestas dirigidas a este gigante que lo saquen de la apatía que le produce un sistema que no le interpela, que no plantea políticas públicas sobre los problemas que condicionan su día a día. ¿Aceptará Biden el reto de convertir al gigante en un objetivo electoral?, ¿apelará a temas específicamente latinos? Tendremos que esperar a la carrera por las presidenciales para comprobar si se enfrenta el desafío de intentar despertar a nuestro bello gigante durmiente.

¿Y el gigante durmiente? Parece que no despierta con el polémico beso no consentido de las promesas centradas en los temas relevantes para otros colectivos; este gigante necesita algo más, necesita propuestas sobre temas que conecten con su realidad, con sus preocupaciones, con sus demandas. Además, estas propuestas podrían hacer que no percibiera la política como algo ajeno, donde no tiene cabida.

