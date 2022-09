Los operadores de telefonía móvil podrían empezar a regalar el iPhone 14 en Estados Unidos

Si bien Apple logró mantener el precio base del último iPhone igual que el de la generación anterior, el iPhone 14 aún comienza en US$ 799 y US$ 899 para el modelo 14 Plus. Mientras tanto, el modelo 14 Pro de gama alta comienza en US$ 999 y el 14 Pro Max en US$ 1.099. En un momento en que la inflación afecta a los consumidores por todos lados, las ofertas de los operadores pueden ayudar a que el último iPhone sea más asequible.

