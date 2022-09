ANÁLISIS | ¿Algo en lo que los estadounidenses están de acuerdo? Nuestros políticos son demasiado viejos

El expresidente Donald Trump trató de hacer de la edad y la agudeza mental de Biden un problema durante la campaña de 2020, y ha seguido haciéndolo desde que perdió esa contienda. “Este tipo no tiene ni idea”, dijo Trump antes de su primer debate de 2020. “Él no sabe dónde diablos está. Este tipo no sabe que está vivo”. Trump, vale la pena señalar, no es un pollo de primavera a los 76 años mientras contempla otra posible candidatura a la Casa Blanca.

