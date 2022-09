¿Quién debería obtener el refuerzo actualizado contra el covid-19 ahora y quién debería esperar?

En general, yo volvería al punto de la última vacuna o infección. Si no te has vacunado en 2022 y no has tenido una infección reciente, te aconsejo que te pongas la vacuna de refuerzo cuanto antes. Pero si has tenido recientemente un refuerzo y/o covid-19, probablemente podrías esperar un mes más o menos, para tratar de tener más efectividad contra la infección de cara a las vacaciones.

Creo que es más urgente que las personas que no han recibido ninguna vacuna o que no han tenido covid-19 en 2022 reciban el refuerzo actualizado. Esto es especialmente cierto para las personas mayores y las que tienen condiciones médicas crónicas. Alrededor del 30% de las personas de 65 años o más no han recibido ninguna vacuna de refuerzo. Estas personas deberían recibir la vacuna actualizada ahora.

Para orientarnos sobre estas cuestiones, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

