Diez países y un pitbull: el angustioso viaje de una familia venezolana a Nueva York

“El padre no puede trabajar”, dijo Gonzalez. “Hasta su próxima cita en la corte, no tienen permiso para trabajar, por lo que deben confiar en personas como yo que están dispuestas a ayudar. Es peor para los migrantes venezolanos porque son huérfanos en cierto sentido. No hay embajada ni consulados venezolanos en Estados Unidos a los que pueden acudir si necesitan ayuda o una copia de un documento de su país de origen”.

“Me dijo que no quería nada de mí. Que me dejaría dormir en su auto por la noche y que me ayudaría a encontrar un lugar para ir al día siguiente”, dijo Crisman.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.