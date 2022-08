Perú demanda a Repsol por US$ 4.500 millones por la contaminación del vertido de petróleo

También señaló que Repsol no ha recibido la notificación de aceptación de la demanda por parte de ningún tribunal, por lo que no conocen los detalles y, por lo tanto, no tienen motivos para cambiar lo que dijeron sobre esta demanda el 14 de mayo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.