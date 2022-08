Biden anuncia alivio de préstamos estudiantiles para prestatarios que ganen menos de US$ 125.000

Encontró que un tercio de los dólares cancelados iría a los hogares que ganan menos de US$ 50.795 al año. Un poco más de la mitad del alivio de la deuda se destinaría a quienes ganan entre US$ 50.795 y US$ 141.096.

El modelo de presupuesto de Penn Wharton también desglosa la parte de la deuda perdonada por grupo de ingresos, suponiendo que se cancelen US$ 10.000 para los prestatarios que ganan menos de US$ 125.000 al año y los hogares que ganan menos de US$ 250.000 al año.

(Asumió que el alivio se elimina gradualmente para los prestatarios casados y solteros que ganan entre US$ 75.000 y US$ 125.000 al año. Eso significa que los prestatarios que ganan menos de US$ 75.000 al año recibirían US $10.000 en condonación y el beneficio se reduce a medida que aumentan los ingresos, dejando a esos prestatarios que ganan más de US$ 125.000 al año sin ningún alivio de la deuda).

El modelo de presupuesto de Penn Wharton estima que cancelar US$ 10.000 para los prestatarios que ganan menos de US$ 125.000 al año le costaría al gobierno alrededor de US$ 298.000 millones.

La mayoría de los hogares aún no se beneficiarían incluso si el presidente no estableciera un umbral de ingresos. Solo alrededor del 18% de los hogares con ingresos superiores a US$ 125.000 tienen deudas estudiantiles.

Eso significa que alrededor del 81% de los hogares que ganan menos de US$ 125.000 al año no tienen deudas de préstamos estudiantiles y no verían un beneficio si Biden toma nuevas medidas.

