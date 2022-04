Quién es quién: estos son los integrantes de la familia Murdoch

Alexandra Ferguson

Nota del editor: La nueva serie documental The Murdochs: Empire of Influence explora la familia mediática más poderosa del mundo y su complicada historia. Con reportajes exclusivos, entrevistas con información privilegiada e imágenes de archivo, la serie se adentra en los detalles del improbable ascenso de Rupert Murdoch y en la intensa batalla sucesoria entre sus hijos para decidir quién heredará su imperio. Puedes ver la serie completa ahora en CNN+.

(CNN)– A lo largo de los últimos 70 años, el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch ha convertido una pequeña empresa familiar australiana de periódicos en el imperio mediático conservador más poderoso de la historia. Con una capitalización bursátil de US$ 13.500 millones, News Corp es una de las empresas más influyentes del planeta.

La historia de las despiadadas tácticas empresariales, las maniobras políticas y las batallas familiares dinásticas dentro de esta potencia mediática sería el material perfecto para uno de los medios de comunicación o canales de televisión de News Corp, si no se tratara de la historia de Rupert mismo.

Ahora, a medida que esta figura aparentemente invencible supera los noventa años, las especulaciones en el mundo de los negocios, la política y el entretenimiento sobre quién será su sucesor al frente de News Corp están fuera de control.

He aquí un vistazo a quién es quién en la posible línea de sucesión y al clan Murdoch en general.

Patriarca

Rupert Murdoch

Rupert Murdoch, presidente de News Corp y copresidente de 21st Century Fox, en el Sun Valley Resort en 2018.

El australiano Rupert Murdoch, de 91 años, es el magnate de los medios de comunicación que convirtió la pequeña empresa periodística que heredó de su padre en 1952 en News Corporation, Ltd., el multimillonario imperio mediático mundial con presencia editorial, en la televisión por cable, el cine, la televisión, Internet, los deportes, y otros campos. En diferentes momentos, el conglomerado ha incluido los periódicos News of the World, The Sun, The New York Post y The Wall Street Journal; el estudio cinematográfico Twentieth Century Fox; la cadena Fox Broadcasting; Fox News Channel; la editorial HarperCollins y los Dodgers de Los Ángeles.

Murdoch ha estado casado cuatro veces y ha tenido seis hijos a lo largo de sus siete décadas de carrera. Varios de los hijos de Murdoch han seguido sus pasos en el negocio familiar. Se cree que la afición de Murdoch por hacer competir a sus hijos por años para ver quién le sucederá al frente de News Corp es la inspiración de la popular serie de HBO, “Succession”.

La crueldad de Murdoch se extiende más allá de su círculo familiar. Al principio de su carrera desarrolló la táctica de enfrentarse a la competencia comprándola o echándola del negocio. Los negocios de sus periódicos sensacionalistas británicos fueron objeto de escrutinio en 2011, cuando se descubrió que los reporteros hackearon los teléfonos de la realeza, las celebridades y las víctimas de delitos para conseguir sus historias. La marca de la familia Murdoch volvió a ser noticia cuando el CEO de Fox News Channel, Roger Ailes, se vio obligado a dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual en 2016.

Roger Ailes se va de Fox News tras acusaciones de acoso sexual

Murdoch sigue ocupando el máximo cargo de News Corp, la segunda encarnación de la ya desaparecida News Corporation, que se escindió en dos empresas en 2013. No está claro quién dirigirá la empresa cuando él muera.

Herederos potenciales

Lachlan Murdoch

Lachlan Murdoch en 2018.

Lachlan Murdoch, de 50 años, es el hijo mayor de Rupert Murdoch con su segunda esposa, Anna. Comenzó a aprender el negocio familiar a una edad temprana a través de prácticas en los medios de comunicación de su padre. Ascendió rápidamente en el escalafón ejecutivo y en 1997 se convirtió en presidente y CEO de News Ltd. En ese momento, su padre describió a Lachlan como su heredero, “el primero entre iguales”. Su ascenso continuó sin problemas hasta 2005. Ese año, Lachlan renunció abruptamente a sus cargos ejecutivos en News Corporation tras una batalla con Ailes sobre la dirección de la cadena de noticias por cable, lo que le apartó del camino de heredero. Lachlan lanzó entonces su propia empresa de inversiones, Illyria Pty, en Australia.

Tras una prolongada ausencia, Lachlan regresó a la empresa familiar en 2014 y retomó su posición como posible heredero del imperio, convirtiéndose en CEO de Fox Broadcasting y presidente ejecutivo de 21st Century Fox. Poco después, el hermano menor de Lachlan, James, fue elegido CEO de 21st Century Fox en un experimento de reparto de poder orquestado por Rupert entre los hermanos. El experimento no tuvo éxito y Rupert vendió 21st Century Fox a Disney en 2019. Lachlan ocupa ahora las funciones de presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation y copresidente de News Corp, así como presidente ejecutivo de NOVA Entertainment, una empresa australiana de medios.

El magnate de los medios Rupert Murdoch, en datos

James Murdoch

James Murdoch en 2019.

James Murdoch, de 49 años, es el cuarto hijo de Rupert Murdoch y el segundo con su segunda esposa, Anna. La elección de carrera de James en los primeros años fue contraria al imperio periodístico conservador de su padre. Abandonó Harvard en 1995 para fundar su propio sello discográfico de hip-hop, Rawkus Records. Tras varios años, pasó a desempeñar funciones ejecutivas en News Corporation y se convirtió en un hombre de negocios. Después de que Lachlan dejara Fox en 2005, James fue visto cada vez más como el nuevo heredero de su padre.

En 2007, James se convirtió en presidente de BSkyB. En 2011, fue nombrado subdirector de operaciones de News Corporation, y presidente y CEO de News International. Pero a medida James ascendía a nuevas alturas dentro del imperio, la empresa se vio envuelta en un escándalo cuando investigadores y periodistas descubrieron que el personal de algunos tabloides de Murdoch en el Reino Unido había hackeado los teléfonos de figuras públicas y víctimas de delitos para conseguir sus historias. Como consecuencia, James se vio obligado a renunciar como presidente de BSkyB.

Tras varios años de descanso, se reincorporó a la empresa familiar, convirtiéndose finalmente en presidente de Sky y CEO de 21st Century Fox, codirigiendo la compañía con su hermano mayor Lachlan, en el puesto de presidente ejecutivo. El acuerdo de liderazgo conjunto no funcionó, y James dejó 21st Century Fox en 2019 cuando la compañía fue vendida a Disney, y luego dejó Sky cuando el control mayoritario fue adquirido por Comcast. Conocido durante mucho tiempo como el liberal solitario del clan Murdoch, las diferencias políticas de James con su familia llegaron a un punto crítico y dimitió del consejo de administración de News Corp en 2020, escribiendo en ese momento: “Mi dimisión se debe a los desacuerdos sobre ciertos contenidos editoriales publicados por los medios de comunicación de la compañía y algunas otras decisiones estratégicas”.

Elisabeth Murdoch

Elisabeth Murdoch, hija del jefe de News Corp, Rupert Murdoch, posa para las fotos en la alfombra roja a su llegada para asistir a los British Fashion Awards 2016 en Londres el 5 de diciembre de 2016.

Elisabeth Murdoch, de 53 años, es la segunda hija de Rupert Murdoch, la primera que tuvo con su segunda esposa Anna Murdoch. Elisabeth comenzó pronto su formación en el negocio familiar con prácticas y trabajos de nivel inicial en las propiedades de Murdoch. En 1996 se convirtió en directora general de Sky Networks en BSkyB. Sin embargo, varios años más tarde fue descartada para el puesto de CEO de Sky.

Rupert considera que Elisabeth es la que más se parece a él, pero ha menospreciado más sus intentos de ocupar el trono, diciendo en un momento dado que tendría que averiguar cuántos hijos quería tener antes de planear un mayor avance en la empresa. En 2000 dejó el negocio familiar y pasó a fundar Shine, una de las mayores productoras independientes del Reino Unido con programas como “The Biggest Loser”, “Master Chef” y “History Cold Case”.

Cuando News Corporation adquirió Shine en 2011, Elisabeth intentó ocupar un puesto en el consejo de administración de News Corporation, pero el escrutinio sobre el escándalo del hackeo telefónico lo impidió. Dejó Shine tras una fusión con otras dos productoras. En 2019 creó una nueva productora, Sister, y en 2021 Sister financió la apertura de una sucursal en Londres de Ghetto Film School, un programa sin fines de lucro orientado a introducir a los jóvenes de color en la industria del entretenimiento.

Esposas

Patricia Booker

Rupert Murdoch y su primera esposa, Patricia Booker, antigua modelo de grandes almacenes y auxiliar de vuelo, se casaron en 1956. Ella dio a luz a su primer hijo, una niña llamada Prudence, dos años después. El matrimonio duró 11 años; se divorciaron en 1967.

Anna Murdoch

El magnate australiano de los medios de comunicación Rupert Murdoch con su segunda esposa Anna Maria Torv y su hija de 14 meses Elisabeth en su casa de Sussex Gardens, Londres, el 4 de octubre de 1969.

Rupert conoció a Anna Torv en su periódico The Daily Mirror, en Sydney, donde ella trabajaba como reportera. Unos meses después de divorciarse de Patricia, Rupert y Anna se casaron. Tuvieron tres hijos juntos, Elisabeth, Lachlan y James, ahora los principales aspirantes a ser herederos del imperio Murdoch. A lo largo de los años, Anna publicó varias novelas, una de ellas protagonizada por una familia que se parecía mucho a la suya. Pasó tres décadas criando a su familia y actuando como fiel compañera de Rupert en el escenario mundial. A mediados de los 90, cuando Rupert se acercaba a la edad convencional de jubilación, Anna esperaba que su incesante impulso por construir el imperio disminuyera y que él pasara más tiempo con ella disfrutando de sus años dorados. Rupert se oponía completamente a esa idea. El desacuerdo condujo a una ruptura irreconciliable, y ambos se divorciaron en 1999, tras 31 años de matrimonio.

Wendi Deng

Wendi Deng, de 53 años, tercera esposa de Rupert Murdoch, es madre de sus dos hijas menores, Grace Murdoch, de 20 años, y Chloe Murdoch, de 18. Wendi conoció a Rupert cuando trabajaba en su cadena Star TV en Hong Kong. La prometedora actriz encantó de inmediato al magnate de los medios de comunicación. Un antiguo colega dijo: “Siempre supimos que era alguien a quien le iría bien. Solo que no nos dimos cuenta cuán bien”. Se casaron en junio de 1999, dos años después de conocerse y solo 17 días después de que finalizara el divorcio de Rupert con su segunda esposa, Anna. Wendi se convirtió en una de las más estrechas consejeras y confidentes de Rupert, pero sus hijos mayores se opusieron al matrimonio y vieron a Wendi como una potencial competidora por el control del imperio Murdoch. Pero después de 14 años, el matrimonio se desmoronó en medio de acusaciones de infidelidad de Wendi, sobre las que ella ha rechazado hacer comentarios.

Jerry Hall

Rupert Murdoch y Jerry Hall saliendo de la iglesia de St Brides tras su boda el 5 de marzo de 2016 en Londres, Inglaterra.

Ex supermodelo y exnovia de la estrella de rock Mick Jagger, Jerry Hall se casó con Rupert Murdoch en 2016, cuando ella tenía 59 años y él 85. A los hijos mayores de Murdoch les gusta genuinamente Jerry y aprobaron la unión, circunstancias muy diferentes a su matrimonio con Wendi Deng. La boda en Londres fue un asunto familiar alegre y presentó un raro momento de solidaridad entre el clan Murdoch.

Otros hijos

Prudence Macleod

Prudence MacLeod vista en el desayuno de boda de Jerry Hall y Rupert Murdoch en Spencer House St. James el 5 de marzo de 2016 en Londres, Inglaterra.

Prudence Macleod es la hija mayor de Rupert de su primer matrimonio con Patricia Booker. Prudence nunca mostró mucho interés en dirigir el negocio familiar, por lo que se ha mantenido en gran medida al margen de la batalla sucesoria en la que se han visto atrapados sus hermanos Elisabeth, Lachlan y James. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos en News Corporation y actualmente forma parte del consejo de administración de Times Newspapers, Ltd. También tiene una participación con derecho a voto en el fideicomiso de la familia Murdoch.

Grace y Chloe Murdoch

Rupert Murdoch, Grace Murdoch, Chloe Murdoch y Wendi Murdoch asisten a la 33ª edición del Power Lunch For Women de Citymeals On Wheels en The Plaza Hotel el 19 de noviembre de 2019 en Nueva York.

Grace, de 20 años, y Chloe, de 18, son las dos hijas menores de Murdoch, fruto de su matrimonio con Wendi Deng. Pasaron su infancia viajando entre las propiedades de la familia en Nueva York, Los Ángeles y Arizona y destinos vacacionales de lujo en todo el mundo. Ambas asistieron a la prestigiosa escuela Brearley de Manhattan. Grace estudia ahora en la Universidad de Yale, mientras que Chloe estudia en Stanford. Las Murdoch más jóvenes tienen acciones sin derecho a voto en el fideicomiso de la familia Murdoch, lo que les permite, junto con sus hermanastros mayores, heredar miles de millones.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.