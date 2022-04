Billie Eilish dice que “no debería ser” la artista principal de Coachella (mientras encabeza el festival)

urielblanco

(CNN) — Billie Eilish se tomó un momento durante su actuación del sábado en Coachella para dar las gracias a sus fans y expresar su incredulidad ante su propio ascenso meteórico a la fama.

“Esto es muy raro”, dijo. “No debería ser cabeza del cartel de esta mie***”.

“Pero estoy tan jodi*** agradecida de estar aquí, y de que todos ustedes estén aquí”, continuó. “Esto es un sueño hecho realidad. Me siento loca”.

Después de los comentarios, cantó su canción de 2018 “You Should See Me in a Crown”.

Billie Eilish, de 20 años, se presentó por primera vez en Coachella en 2019. Es la cabeza de cartel más joven de la historia del festival, según Rolling Stone.

La galardonada estrella del pop llevaba una camiseta de gran tamaño y el pelo negro recogido en coletas. A lo largo de su set, se dirigió a sus fans para recalcar la importancia de sentirse cómoda y segura de sí misma. “No está permitido juzgar a nadie aquí”, dijo.

“Quiero que todos nos sintamos libres y cómodos en nuestra piel, libres y felices”, añadió. “Quiero que imaginen que no hay nada malo en el mundo y que sólo hay algo bueno”.

Eilish, que ya tiene siete premios Grammy en su haber, estuvo acompañada en el escenario por varias estrellas invitadas, como Khalid; el líder de Gorillaz, Damon Albarn; y Posdnuos, de De La Soul. Finneas, su hermano y colaborador desde hace tiempo, también se unió a ella en varias canciones.

Al final de su actuación de 90 minutos, Billie Eilish se tomó otro momento para agradecer a sus fans.

“Gracias, Coachella. Siento no ser Beyoncé”, dijo. “Los quiero, buenas noches”.

