La estrella del fisicoculturismo Cedric McMillan falleció a los 44 años

Alexandra Ferguson

(CNN) — El fisicoculturista Cedric McMillan falleció a los 44 años, según confirmó su patrocinador este martes.

“Lamentamos informar que nuestro hermano y amigo @cedricmcmillan falleció el día de hoy. Extrañaremos mucho a Cedric como atleta, compañero, amigo y padre”, escribió Black Skull USA, una empresa de suplementos, en una publicación de Instagram. La empresa no proporcionó más detalles sobre el fallecimiento de McMillan.

“Nuestras oraciones están con toda su familia y amigos. Él luchó su batalla y ahora descansa”, agregó.

View this post on Instagram A post shared by BLACKSKULL USA (@blackskullusa)

McMillan ganó el concurso de fisicoculturismo Arnold Classic 2017, y el organizador, el Arnold Sports Festival, dijo que estaba “desconsolado” en un homenaje en Instagram.

Muere Joe Weider, pionero del fisicoculturismo y mentor de Schwarzenegger

“Conocido por su gran personalidad, su sonrisa contagiosa, un corazón amable y un sentido del humor que fue amado por los compañeros competidores y los aficionados por igual, Cedric será extrañado profundamente”, dice la publicación.

View this post on Instagram A post shared by Arnold Sports Festival (@arnoldsports)

La organización lleva el nombre del famoso culturista Arnold Schwarzenegger, y la publicación incluye una foto de McMillan y Schwarzenegger juntos.

McMillan ganó múltiples títulos y se convirtió en una “estrella en el mundo del fisicoculturismo y el fitness”, además de servir durante más de 20 años en el ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de sargento de primera clase, continúa la publicación.

“Por encima de todo, Cedric McMillan era un marido y un padre, y enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia durante este momento increíblemente difícil”.

McMillan era miembro de la Guardia Nacional de Carolina del Sur al momento de su muerte, dijo una portavoz a CNN. La Guardia Nacional fue notificada de su muerte, pero la portavoz no quiso hacer más comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.