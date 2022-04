Es el momento de Pamela Anderson y ahora recupera su poder

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — En una fresca mañana primaveral en Manhattan, Pamela Anderson ensaya sus líneas para debutar en Broadway. Los guiones están ordenados en la mesa de café frente a ella; pluma en mano, toma notas de último momento. Las bulliciosas calles hacen su murmullo fuera de las ventanas de la suite de su hotel con vista al icónico Central Park de Nueva York, pero ella está muy ocupada para notarlo: tiene trabajo que hacer.

En solo días, subirá al escenario para el que dice es el papel más importante de su carrera: Roxie Hart en el musical “Chicago” de Bob Fosse.

“Simplemente me lancé a los ensayos”, le dijo a CNN. “Y eran seis, siete, quizás ocho horas al día. Estaba haciendo cuatro horas de baile, una hora de voz, dos horas de actuación… Luego vine a Nueva York y me metí de lleno en esto con David Bushman y el director. Estoy como, ‘¡Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo!’”

“Y es increíble porque no me daba cuenta, obviamente, tu voz, es un músculo, y cada día mi voz se vuelve más y más fuerte, hasta que miro detrás de mí y pienso, ¿quién está cantando así?”

Anderson cuenta que hace 11 años se le acercó por primera vez para el papel, pero el momento no era el correcto. Dice que no quería dejar a sus dos hijos, a quienes criaba sin la ayuda de una niñera.

“Ni siquiera podía imaginar que eso era algo que yo podía hacer”, afirmó. “Especialmente con niños pequeños. Mis hijos eran adolescentes en ese momento”.

Pero dice que los astros se alinearon cuando recibió la llamada del aclamado productor de Broadway Barry Weissler, hace apenas unos meses. El próximo martes subirá al escenario por primera vez en el Teatro Ambassador en el icónico papel.

Anderson, quien nació y creció en la pequeña ciudad canadiense de Ladysmith, comenzó en Hollywood como modelo y se convirtió en una de las estrellas de Playboy más reconocidas, con su primera portada en la revista en 1989.

Debutó como actriz en “Home Improvement” de ABC, pero luego obtuvo el papel que la convirtió en un nombre familiar: CJ Parker en “Baywatch”, que protagonizó durante cinco temporadas hasta 1997. A lo largo de su carrera, tuvo innumerables papeles de televisión y en 1996 un papel protagónico en el cine en “Barb Wire”.

Pero tratándose de las tablas, esta es su primera vez.

“Voy a estar tan nerviosa”, sonríe. “Pero también me encanta estar en vivo. He estado hablando un poco en público en Oxford y Cambridge sobre el veganismo y cosas así… así que creo que realmente me va a encantar”.

El nombre de Anderson ha estado en el centro de atención en los últimos meses, con la reciente serie sobre una infame grabación de video, y con todos esperando que rompa su silencio. Pero ella aún no lo aborda públicamente.

En cambio, dice, está decidida de volver a ser el centro de atención con su oficio.

“Estaba en mi pequeño rancho en Canadá con mis perros, mi jardín y todo. Ha pasado un tiempo desde que hice algo, pero nunca había hecho nada de este nivel”.

Anderson se pone de pie y camina hacia dos armarios llenos de ropa de diseñador. Comienza a mostrar vestidos, chaquetas y blusas con aire familiar. Y es porque lo tienen. Anderson hizo traer sus looks más icónicos de los años 90 para usarlos en Nueva York.

“Nunca compro”, dice, sosteniendo una chaqueta Chanel. “Todo esto es de cosas que he tenido desde siempre. Solo estoy comprando desde mi armario”, se ríe.

Anderson dice que la preparación para “Chicago” lo ha abarcado todo; incluso se despierta en la noche, recitando su monólogo.

“Estoy soñando y me despierto hablando. Y luego digo, está bien, fue interesante. Me vuelvo a dormir y es como si estuviera bailando en mi mente”, comentó.

“No soy bailarina. Así que tuve que juntar todo esto. Ni siquiera sé cómo lo hice. El espectáculo es muy físico. Estoy haciendo la coreografía original, que creo que no siempre se hace. Así que me están dando todo, y obtienes una cosa y te dan otra más. Yo digo: ‘¡No! Acabo de aprender esto. ¿Ahora hay todo un baile de salida?’ Mi cabeza va a explotar. Pero lo hago. Y luego lo entiendo. Estoy como, ‘Está bien, lo tengo'”.

Tras unos 30 minutos respondiendo a las preguntas, Anderson se aquieta, y se queda mirando la enorme pila de papeles que descansa al otro lado de su amplia suite de hotel.

Son sus memorias tan esperadas. También está haciendo un documental con Netflix.

“Cuando más joven, recuperé el control en ciertas situaciones, y lo siento de la misma manera [ahora]”, dijo. “Se siente como un paso más hacia recuperar mi poder y de verdad recobrarlo. Es muy fortalecedor. Y siento que me están apoyando. Sentir apoyo, es un algo nuevo para mí. No quiero defraudar a nadie, pero tampoco quiero defraudarme a mí misma”.

En cuanto a toda la atención que ha recibido recientemente, dice creer que este papel en Broadway “podría ser el comienzo de algo realmente interesante para mí”.

“Y de un modo en el que me siento respetada, honrada, todas esas cosas raras que nunca antes había sentido. Así que es un sentimiento muy extraño… Siempre supe, incluso cuando era una niña, recuerdo que a los cinco años pensaba que yo iba a hacer algo que iba a ser inesperado… no para demostrar que la gente estaba equivocada, sino solo para demostrarme a mí misma que era capaz de hacer algo grandioso”. .

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.