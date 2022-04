Europa le dio la espalda al carbón ruso. ¿Seguirá el petróleo?

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — Los líderes de Europa acordaron la eliminación gradual de las importaciones de carbón ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones impulsadas por la evidencia de actos atroces en Bucha, Ucrania. Un embargo al petróleo podría ser lo siguiente.

Todas las formas de carbón ruso estarán prohibidas en la Unión Europea, una medida que, según la Comisión Europea, afectará a las exportaciones rusas por valor de 8.000 millones de euros (US$ 8.700 millones) al año. Europa planea terminar con las importaciones en los próximos cuatro meses, según dijo una fuente de la Unión Europea a CNN Business.

Es la primera vez que Europa toma medidas contra el vasto sector energético de Rusia, pero no parece ser suficiente para Ucrania, que este viernes repitió su llamamiento a un embargo de petróleo después de que un ataque con misiles a una terminal de trenes en Kramatorsk, Ucrania, terminara con la vida de unas 30 personas e hiriera a cientos, según el presidente Volodymyr Zelensky.

Europa propone prohibir las importaciones de carbón de Rusia

“¿Cuánto tiempo más puede Europa ignorar la introducción de un embargo contra los suministros de petróleo procedentes de Rusia?” dijo Zelensky.

La Comisión Europea afirma que cerca del 45% de las importaciones de gas natural del bloque, y alrededor del 25% de las de petróleo, proceden de Rusia. La Unión Europea ha importado energía rusa por valor de unos 35.000 millones de euros (US$ 38.000 millones) desde que comenzó la guerra.

Siempre fue más fácil imponer sanciones al carbón: Europa importa casi la mitad de su carbón de Rusia, pero la demanda del combustible fósil más sucio del mundo ya estaba disminuyendo, y los suministros alternativos son más fáciles de conseguir que el gas natural.

Sin embargo, los impactantes informes de Bucha y Kramatorsk han aumentado la presión sobre los líderes de la Unión Europea para que también consideren la posibilidad de prohibir, o restringir, las importaciones de petróleo de Rusia.

¿Qué probabilidad hay de que se prohíba el petróleo de Rusia?

Rusia es el segundo exportador mundial de crudo, por detrás de Arabia Saudita, y representó el 14% del suministro mundial el año pasado, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Casi dos tercios de sus exportaciones iban a Europa antes de que Rusia invadiera Ucrania.

En marzo, Europa fijó el plazo de 2027 para dejar la dependencia del gas y el petróleo rusos. Pero un embargo de petróleo que comience mucho antes está ahora firmemente sobre la mesa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el miércoles ante el Parlamento Europeo que el quinto paquete de sanciones “no será [el último]”.

“Sí, ahora hemos prohibido el carbón, pero ahora tenemos que mirar al petróleo”, añadió.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros líderes en apoyar abiertamente la prohibición total del petróleo ruso. En declaraciones a una emisora francesa el lunes, Macron dijo que había “signos muy claros” de que se habían cometido crímenes de guerra en Bucha y que Europa “no puede dejarlo pasar”.

Este viernes, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo a CNN que Francia no quería esperar para prohibir el petróleo ruso después de ver el ataque a la estación de tren de ese mismo día.

“En lo que respecta a Francia, estamos dispuestos a ir más allá y a decidir una prohibición del petróleo y estoy profundamente convencido de que los próximos pasos y las próximas discusiones se centrarán en esta cuestión de la prohibición del petróleo ruso”, afirmó.

El canciller de Alemania Olaf Scholz dijo este viernes que cree que Alemania podrá dejar de importar petróleo ruso “este año”. En una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, durante una visita a Londres, Scholz dijo que Alemania “trabaja activamente” para independizarse de las importaciones de petróleo ruso, pero añadió que le llevará más tiempo desprenderse del gas ruso.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán el próximo lunes, por lo que podrían dar más detalles sobre sanciones al petróleo entonces. Entre las opciones que se barajan están gravar las importaciones de petróleo y obligar a los compradores a depositar su dinero en una cuenta de garantía bloqueada a la que Rusia solo podría recurrir bajo ciertas condiciones.

Conseguir que todos los Estados miembros de la Unión Europea estén de acuerdo puede ser difícil. La dependencia del petróleo ruso varía mucho. Hungría está especialmente expuesta, y Viktor Orban, recién reelegido primer ministro del país y viejo aliado del presidente Vladimir Putin, podría echar por tierra cualquier propuesta.

“Aunque condenamos la ofensiva armada de Rusia y también condenamos la guerra, no permitiremos que las familias húngaras paguen el precio de la guerra”, dijo Orban en una declaración a principios de marzo.

“Las sanciones no deben extenderse a los ámbitos del petróleo y el gas”, añadió.

¿Podría Europa soportarlo?

Mientras que las sanciones sobre el gas natural ruso son poco probables en este momento debido al daño económico que causarían, Europa podría soportar mejor un embargo sobre el petróleo ruso.

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado prohibiciones al petróleo ruso, y ya se ha impuesto un embargo de facto más amplio, ya que bancos, comerciantes, transportistas y compañías de seguros intentan evitar caer en las sanciones financieras.

Compañías petroleras europeas como Shell, TotalEnergies y Neste han dejado de comprar crudo ruso, o lo harán para finales de este año.

El precio del crudo Brent, la referencia mundial, se disparó a principios de marzo hasta superar brevemente los US$ 139 por barril, un máximo de 14 años, pero desde entonces ha vuelto a caer hasta cotizar en torno a los US$ 100 por barril. Y el crudo ruso de los Urales cotiza unos US$ 34 por barril por debajo de esa cifra, un descuento récord.

En los últimos días, los países ricos han prometido recurrir a sus reservas de emergencia de petróleo para ayudar a bajar los precios y contrarrestar la reducción de los suministros rusos. En marzo, Estados Unidos anunció que liberaría 180 millones de barriles. Los países miembros de la AIE siguieron su ejemplo, añadiendo otros 60 millones de barriles a las reservas mundiales.

Claudio Galimberti, vicepresidente de análisis de Rystad Energy, dijo que el impacto de un embargo petrolero de la Unión Europea sobre Rusia dependería de la medida en que Rusia pueda desviar las exportaciones a Asia.

“Mientras consiga desviar la mayor parte de sus exportaciones de petróleo de Europa a Asia, el impacto podría ser, relativamente, poco cuantioso. De lo contrario, paralizaría por completo la economía rusa, ya que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo”, declaró a CNN Business.

Mientras que Europa representa más de la mitad de las exportaciones de petróleo de Rusia, China es el mayor comprador, con un 20% aproximadamente, según la AIE.

Chris Liakos, Niamh Kennedy, Mark Thompson, Emmet Lyons y Sugam Pokharel contribuyeron con este reportaje.

