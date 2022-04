Rusia cambió de curso. ¿Cuál es el plan de Putin para el este de Ucrania?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Mientras la guerra de Rusia en Ucrania entra en una nueva fase crucial, los combates se intensifican en el este del país y los funcionarios han advertido de una batalla que “recordará a la Segunda Guerra Mundial”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este jueves que los combates en la región del Donbás, en el este de Ucrania, se estaban intensificando, pero que “no han alcanzado su máxima escala”.

“La batalla por el Donbás recordará a la Segunda Guerra Mundial, con grandes operaciones, maniobras, participación de miles de tanques, vehículos blindados, aviones, artillería. No será una operación local basada en lo que vemos en los preparativos de Rusia”, dijo Kuleba en una conferencia de prensa en Bruselas.

“Rusia tiene su plan, nosotros el nuestro, y el campo de batalla decidirá el resultado”, añadió.

¿Qué es Sloviansk y por qué podría tornarse clave en la guerra en Ucrania?

En las próximas semanas, las autoridades esperan que las fuerzas rusas se reabastezcan y reposicionen con el objetivo de lanzar una nueva y brutal ofensiva en Donbás, que abarca las regiones de Luhansk y Donetsk, dijo el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“Ahora vemos un importante movimiento de tropas lejos de Kyiv para reagruparse, rearmarse y reabastecerse, y un cambio de enfoque hacia el este”, dijo a los periodistas en Bruselas. “Esta es una fase crucial de la guerra”.

Gran parte de la región ya se ha enfrentado a un asalto implacable. Las fuerzas rusas están tratando de eliminar la ciudad asediada del sureste, Mariúpol, “de la faz de la tierra”, según declaró a CNN el miércoles por la noche un comandante militar ucraniano que se encuentra en la ciudad.

Serhiy Volyna, subcomandante del Batallón de Marines en Mariúpol, que lleva combatiendo en la región desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea, calificó la situación de “crítica”.

“Es una catástrofe humanitaria. Los militares que participaban en las hostilidades activas aquí están completamente rodeados. Hay problemas de suministro de agua, alimentos, medicamentos y abastecimiento en general. Es una situación muy difícil”.

“Llevamos más de 40 días rodeados en Mariúpol. El enemigo nos supera en número y en armamento, su artillería, tiene artillería marítima, tanques, vehículos blindados y, por supuesto, morteros. Es difícil para nosotros”, dijo Volyna.

Mariúpol ha sido objeto de ataques continuos durante semanas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) enumeró también el miércoles las ciudades de Volnovakha, Izium y Popasna como lugares donde se han producido “denuncias de numerosas víctimas civiles”. Las tropas rusas llevaron a cabo 27 ataques contra zonas residenciales de la ciudad nororiental de Járkiv el martes por la noche, dijo el jefe de la Administración Militar Regional de Járkiv, Oleg Synegubov, en un comunicado en Telegram.

Tomar el control de Mariúpol permitiría a Rusia crear un corredor terrestre que una Crimea con el Donbás, permitiendo a las tropas moverse libremente desde el sur de la península para reforzar sus unidades en el continente.

Pero las tropas rusas aún no han sido capaces de romper la resistencia ucraniana en el este. Es probable que intenten rodear a los combatientes ucranianos en el este en las próximas semanas, y si lo consiguen o no podría ser crucial para determinar el curso de la guerra.

Rusia revierte el rumbo

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha hecho uso de un devastador despliegue de ataques aéreos en gran parte del país, utilizando un fuego de misiles y artillería enormemente destructivo que se extendió hasta el centro y el oeste del país.

Pero una campaña terrestre titubeante y una serie de reveses militares, sobre todo en torno a la capital, Kyiv, y en el norte, hacen que Moscú haya avanzado mucho menos de lo que la mayoría de los analistas esperaban en términos de la captura de terreno.

Los cazas rusos se retiraron de la región de Kyiv esta semana después de que las tropas ucranianas recuperaran el control de la zona que contiene la capital, mientras que Rusia tampoco ha conseguido una superioridad aérea completa en Ucrania y ha sufrido grandes pérdidas de personal desde el inicio de la invasión.

Ahora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece estar cambiando de rumbo. Putin ha revisado su estrategia de guerra para enfocarse en tratar de tomar el control del Donbás y otras regiones del este de Ucrania con una fecha objetivo de principios de mayo, según varios funcionarios de Estados Unidos familiarizados con las últimas evaluaciones de los servicios de inteligencia de EE.UU.

Para lograr ese objetivo, Stoltenberg dijo que la OTAN espera que Rusia lleve a cabo un ataque “muy concentrado” en el este con el objetivo de capturar toda la región de Donbás.

Aún es demasiado pronto para decir si Putin abandonó definitivamente su objetivo de tomar Kyiv y vencer a la resistencia en toda Ucrania. Pero su cambio de enfoque se produce después de una serie de pérdidas en otras partes del país que han estancado su invasión y han afectado a sus fuerzas.

Nuevos campos de batalla clave

Ahora se espera que las tropas rusas intenten cortar el paso a las fuerzas ucranianas en el este y unir sus tropas en toda la región.

Eso significa que la atención se dirigirá probablemente pronto a la ciudad de Sloviansk, con un avance de las unidades rusas desde Izium hacia el norte.

“Los esfuerzos de las fuerzas rusas de avanzar desde Izyum para tomar el control de Slovyansk probablemente se convertirán en la siguiente batalla crucial de la guerra en Ucrania”, dijo el grupo de reflexión Institute for the Study of War (ISW), con sede en la ciudad de Washington, en su actualización del lunes sobre el conflicto en Ucrania. Su informe utiliza una transliteración distinta de los nombres de las ciudades y pueblos de Ucrania.

Un asalto ruso exitoso en la ciudad daría a Moscú la opción de unir las tropas con las que luchan en Rubizhne, al noreste de Sloviansk, o moverlas hacia el sur, hacia Horlivka y Donetsk, en un intento de rodear a los combatientes ucranianos allí, agregó el grupo.

“Si las fuerzas rusas son incapaces de tomar Slovyansk, es poco probable que los asaltos frontales rusos en el Donbás rompan de forma independiente las defensas ucranianas y entonces la campaña de Rusia para capturar la totalidad de las provincias de Luhansk y Donetsk probablemente fracasará”, dijo el ISW.

Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, coincidió el jueves en que “la situación más difícil” a la que se enfrenta ahora Ucrania está en el este del país, donde los militares ucranianos dicen haber observado una acumulación de fuerzas rusas.

“Lamentablemente, los rusos siguen haciendo todo lo que hicieron antes en Járkiv, Sumy, Chernihiv, etc.: destruir la infraestructura civil”, dijo.

“La situación ahora es muy difícil en dirección a Sloviansk y Kramatorsk”, dijo Denysenko.

“Estos son los puntos clave en esta fase de la guerra. Creo, de hecho, que los resultados de, al menos esta etapa de esta guerra, dependerán en gran medida de los combates en el este”.

Familias caminan por un andén para subir a un tren en la estación central de Kramatorsk mientras huyen de la ciudad oriental el 5 de abril.

¿Cuál es la situación actual en el este?

Las ciudades del este de Ucrania llevan varias semanas sufriendo ataques continuos y devastadores por parte de los rusos.

Mariúpol, en el extremo sur de la provincia de Donetsk, se ha visto diezmada especialmente, convirtiéndose en un símbolo de la brutalidad de la guerra rusa. En una mesa redonda celebrada el miércoles, el alcalde de Mariúpol, Vadim Boychenko, afirmó que más del 90% de las infraestructuras de la ciudad han sido destruidas por Rusia y que al menos el 40% de ellas “ya no son recuperables”.

En el primer mes de la invasión han muerto en la ciudad 5.000 personas, de las cuales unos 210 son menores, dijo Boychenko, citando estimaciones preliminares.

Mientras tanto, la situación humanitaria en Mariúpol “empeora cada vez más”, declaró el miércoles a CNN Lucile Marbeau, la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés). “Ahora mismo no hay nada, ni agua, ni electricidad, apenas hay conexión”, dijo Marbeau.

Se cree que alrededor del 90% de la infraestructura de Mariúpol está destruida, dijo el alcalde de la ciudad.

Pero Mariúpol no es la única; las autoridades ucranianas afirmaron el miércoles que se estaban produciendo importantes combates en todo el este de Ucrania, y el gobernador militar regional de la región oriental de Luhansk instó a los civiles a evacuar algunas ciudades.

Vadym Denysenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo: “Si hablamos de las direcciones clave en las que habrá combates, son las de Sloviansk [región de Donetsk] y Barvinkove [región de Járkiv], en la región de Luhansk es en las zonas de Popasna y Rubizhne y, por supuesto, en Mariúpol”.

Serhii Haidai, el gobernador militar de la región de Luhansk, emitió un comunicado el miércoles en el que pedía la evacuación de varias ciudades de la región. “Los rusos están destruyendo las conexiones ferroviarias de la región de Donetsk”, dijo en Telegram.

“Sacaremos a todo el mundo si los rusos nos permiten llegar a los lugares de reunión”, dijo. “Como pueden ver, no siempre respetan el ‘régimen de alto al fuego'”.

¿Qué quiere Putin en el este de Ucrania?

Los separatistas prorrusos tomaron el control de partes de la región de Donbás en 2014, cuando Moscú reaccionó a las protestas que derrocaron a un presidente de Ucrania afín al Kremlin fomentando una rebelión en el este de Ucrania. Desde entonces se han producido combates en esa región.

Cuando Putin comenzó su invasión enviando tropas al este de Ucrania el 22 de febrero, afirmó que proteger a la población de Donbás del “genocidio” de las autoridades ucranianas era una de las motivaciones, una afirmación falsa que fue rechazada rotundamente por Ucrania y la comunidad internacional.

Eso siguió a días de afirmaciones infundadas sobre la soberanía de Ucrania, y a la decisión de Rusia de reconocer como independientes a dos territorios, Luhansk y Donetsk, que estaban en manos de los separatistas prorrusos. Y desde el lanzamiento de una guerra a gran escala dos días después, la supuesta liberación del Donbás ha tenido un papel central en la retórica del Kremlin.

En las primeras semanas de la invasión se produjeron bombardeos de ciudades y pueblos mucho más allá de esa parte de Ucrania; Rusia invadió desde el norte, el este y el sur y centró gran parte de su atención en Kyiv y otras ciudades importantes, con ataques que llegaron incluso hasta Lviv, en el extremo occidental de Ucrania.

Pero la revisión de su estrategia hace que Putin vuelva a centrar su atención en la región que estuvo en el centro de sus intentos de justificar la invasión. Los resúmenes diarios del Ministerio de Defensa de Rusia han tratado de centrarse en los éxitos en estas regiones y, durante la última semana, varios funcionarios han descrito la región del Donbás como el principal objetivo de la operación, con otras acciones simplemente diseñadas para inmovilizar a las tropas ucranianas.

La lucha por Sloviansk podría ser la “siguiente batalla crucial” de la guerra en Ucrania

“En las próximas semanas esperamos un nuevo empuje ruso en el este y el sur de Ucrania, para intentar tomar todo el Donbás y crear un puente terrestre hacia la Crimea ocupada”, dijo Stoltenberg el martes.

Después de seis difíciles semanas de guerra, Putin está bajo presión para demostrar que puede mostrar una victoria, y el este de Ucrania es el lugar donde es más probable que pueda hacerlo rápidamente, dijeron varios funcionarios estadounidenses familiarizados con las últimas evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos. Las interceptaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses sugieren que Putin está centrado en el 9 de mayo, el “Día de la Victoria” de Rusia, según uno de los funcionarios.

Pero otros funcionarios señalan que incluso si hay una celebración rusa, una victoria real puede estar más lejos. “Putin hará un desfile de la victoria el 9 de mayo, independientemente de la situación de la guerra o de las conversaciones de paz”, dijo un funcionario de defensa europeo. “Por otro lado: ¿un desfile de la victoria con qué tropas y vehículos?”

— Nathan Hodge, Tim Lister, Ivan Watson, AnneClaire Stapleton, Niamh Kennedy, Chris Liakos, Olga Voitovych, Barbara Starr, Jim Sciutto, Alex Marquardt, Jeremy Herb, y Katie Bo Lillis contribuyeron con este reportaje.

