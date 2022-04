Justin Bieber anuncia alianza con la plataforma BetterHelp para otorgar millones de dólares en ayuda psicológica a sus seguidores y equipo

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Justin Bieber está preocupado por el bienestar emocional y psicológico, no solo de su equipo de trabajo, sino también de sus fseguidores.

El intérprete de “Peaches”, anunció este martes una alianza con la plataforma BetterHelp para subsidiar hasta US$ 3 millones en terapias psicológica para los más de 250 miembros de su equipo con quien recorre el mundo, así como para sus seguidores.

Bieber, quien en el pasado ha sido abierto con sus padecimientos de salud mental, dijo a través de un comunicado que algo que aprendió con los años es que todos necesitamos ayuda eventualmente.

“Lo único que he aprendido a lo largo de los años es que todos pasamos por altibajos, y todos necesitamos ayuda a veces. Poder ofrecer acceso a terapia gratuita a mis fseguidores y a la familia de la gira es una verdadera bendición, y me siento honrado de poder hacerlo”, dijo el cantante canadiense.

La ayuda contempla un mes de terapia completamente gratis para sus millones de seguidores. Los interesados en obtener este beneficio pueden dirigirse a BetterHelp.com/JustinBieber.

Para su equipo del “Justice World Tour” está ofreciendo acceso a terapia durante 18 meses a través de esa plataforma.

Justin Bieber ha luchado contra la depresión

En marzo de 2019, Bieber dijo que sufría de depresión, algo que también documentó en su serie original de YouTube “Leaving the Spotlight”.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que estoy pasando resuene entre ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería decirles y pedirles que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias… [es] la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente”, dijo Bieber en marzo de 2019 a través de Instagram.

Si tú o alguna persona de tu entorno está atravesando por una depresión, tienes opciones de ayuda. Si estás en Estados Unidos puedes llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de EE.UU. Al 1-800-273-TALK (8255).

Y si estás en España o en América Latina, consulta acá la lista de organizaciones que podrán brindarte ayuda.

