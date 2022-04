¿Puedo recibir dinero de cheque de estímulo en 2022 tras realizar mi declaración de impuestos?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) – El Gobierno de Estados Unidos envió tres cheques de estímulo al bolsillo de los estadounidenses para ayudarlos durante la pandemia de covid-19. Aunque el Congreso no ha aprobado una cuarta ronda de ayudas, este 2022 ciertas familias podrían recibir un cheque de estímulo.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), como parte del tercer cheque de estímulo algunas familias y contribuyentes que no recibieron el monto total de su tercer cheque o lo recibieron incompleto pueden reclamarlo este 2022 a través de su declaración de impuestos de 2021, si es que aún no la han presentado.

Aquí te contamos quiénes son elegibles para recibir este apoyo de US$ 1.400 y cómo puedes reclamar este beneficio.

¿Quiénes pueden recibir un cheque de estímulo en 2022?

El IRS informó que emitió todos los cheques de estímulo de la tercera ronda. Sin embargo, en algunos casos es posible que familias y contribuyentes no recibieran el monto total de su tercer cheque porque su situación en 2021 era diferente a la de 2020.

Se trata de padres de bebés nacidos o adoptados durante 2021, de familias que agregan un nuevo dependiente a su declaración o de aquellas personas que hayan tenido una caída significativa en sus ingresos de 2020 a 2021, según la agencia tributaria.

En el caso de los padres de bebés nacidos o adoptados durante 2021, pueden recibir hasta US$ 1.400 por cada hijo. Es decir que las familias que tuvieron un hijo o adoptaron después de presentar su declaración de impuestos de 2020 recibirán el dinero este año, ya que la información sobre los nuevos dependientes se incluirá en la declaración de 2021 que se presenta este 2022.

Para las familias que agregaron un dependiente —ya sea un padre o madre, sobrino o sobrina, nieto o nieta— en su declaración de impuestos de 2021 que no figuraba en su declaración de impuestos de 2020, también aplica este beneficio de hasta US$ 1.400 por dependiente.

En el caso de las personas que tuvieron una caída significativa en sus ingresos, estas son las especificaciones para ser elegible y recibir un cheque de estímulo de hasta US$ 1.400:

Para contribuyentes que tenían ingresos superiores a US$ 80.000 en 2020, pero inferiores a esta cantidad en 2021. Parejas casadas que presentaron una declaración conjunta y tuvieron ingresos superiores a US$ 160.000 en 2020, pero inferiores a esta cantidad en 2021. Aquellos que sean cabeza de familia y tuvieron ingresos superiores a US$ 120.000 en 2020, pero inferiores a esta cantidad en 2021. Contribuyentes solteros que tenían ingresos entre US$ 75.000 y $80.000 en 2020, pero tuvieron ingresos más bajos en 2021. Parejas casadas que presentaron una declaración conjunta y tenían ingresos entre US$ 150.000 y US$ 160.000 en 2020, pero tenían ingresos más bajos e 2021. Contribuyentes que sean cabeza de familia y tenían ingresos entre US$ 112.500 y US$ 120.000 en 2020, pero tenían ingresos más bajos en 2021.

¿Cómo puedes reclamar un cheque de estímulo este 2022?

Si eres elegible en cualquiera de los casos que mencionamos arriba tienes hasta el 18 de abril para reclamar un cheque de estímulo en tu declaración de impuestos o hasta el 17 de octubre si se presenta una solicitud de extensión.

Para reclamar este cheque de estímulo debes hacerlo a través de tu declaración de impuestos sobre la renta de 2021. El IRS dice que no calculará automáticamente esta cantidad. “Para reclamar el crédito de recuperación de reembolso de 2021, los individuos tienen que saber la cantidad total del tercer pago de impacto económico, incluyendo cualquier pago “Plus-Up” que hayan recibido”, explica.

Los contribuyentes pueden acceder a su cuenta en línea del IRS para ver la cantidad de su tercer cheque de estímulo.

